10.05.2020 (17:30)

Из Военно-Морского политехнического института выпустилось 374 офицера

В Военно-морском политехническом институте Военного Учебно-Научного Центра ВМФ «Военно-морская академия» в г. Пушкин состоялся торжественный выпуск лейтенантов. Инженерный корпус ВМФ России пополнили 374 офицера, среди них 70 человек окончили Военно-морской политехнический институт с отличием, в том числе 5 девушек выпускниц факультета «Систем автоматизации управления». Молодые лейтенанты продолжат службу на всех флотах ВМФ России.

С напутственными словами и поздравлениями к молодым офицерам от имени Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова к выпускникам обратились: заместитель главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, начальник Военно-морского политехнического института капитан 1 ранга Ильяс Шигапов.

«ВМФ пополнился офицерами-инженерами новой формации. Им предстоит эксплуатировать новейшие корабли морской и океанской зоны, атомные и дизель-электрические подводные лодки новых поколений, серийное строительство которых ведется на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в интересах оснащения Военно-Морского Флота. Корабельные инженеры призваны обеспечивать техническую готовность активно развивающегося океанского Военно-Морского Флота России, способного выполнять задачи во всех широтах Мирового океана», - сказано в приветственном слове к выпускникам Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, которое было зачитано на торжественном построении лейтенантов-выпускников.

От лица выпускников с поздравлением и словами благодарности ветеранам выступил лейтенант Аркадий Зуйков.

В этом году торжественная церемония выпуска состоялась в День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздник в Военно-Морском Политехническом Институте начался с торжественного построения на плацу училища и заслушивания обращения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами - Президента РФ Владимира Путина к выпускникам военных вузов. После этого были вручены дипломы об окончании вуза и лейтенантские погоны.

Старт мероприятиям по выпуску офицеров из военно-морских учебных заведений дал Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, который принял участие в торжественной церемонии выпуска 200 офицеров из Военно-Морской Академии им. Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В этот день из военно-морских учебных заведений выпустилось свыше 1000 офицеров, которые продолжат свою службу на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии.

Церемония выпуска 200 офицеров Военно-Морской Академии состоялась в актовом зале этого престижного военно-морского учебного заведения.

Перед началом церемонии состоялся торжественный внос Государственного флага РФ, Военно-Морского Андреевского Флага, Знамени Академии и копии Знамени Победы.

Церемония выпуска началась с трансляции видеоприветствия Президента Российской Федерации - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина выпускникам военно-учебных заведений Минобороны России.

Далее, Главнокомандующий Военно-Морским Флотом Адмирал Николай Евменов зачитал офицерам поздравление и Приказ Министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии С.К. Шойгу выпускникам высших военно-учебных заведений Минобороны России.

В соответствии с планом церемонии Главнокомандующий ВМФ вручил погоны офицерам, получившим очередное воинской звание «капитан 1 ранга», дипломы, медали выпускникам, окончившим обучение с золотой медалью. Дипломы, окончившим Военно-Морскую Академию вручали, также, начальники структурных подразделений Академии и представители Главного командования ВМФ.

Поздравляя выпускников, Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, отметил, что им «предстоит служить на Флоте, который активно оснащается новыми боевыми кораблями, подводными лодками, системами вооружений, не имеющими аналогов в мире.

Главком особо подчеркнул, что «Военно-Морской Флот России был, есть и будет Океанским флотом, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, действуя межвидовом и общефлотском уровне».

«ВМФ России имеет и применяет в подготовке офицеров уникальный боевой опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики», - сказал Адмирал Николай Евменов.

«ВМФ России возобновил практику кругосветных походов отрядов боевых кораблей, активно осваивает Арктическую зону, приумножая традиции и опыт предыдущих поколений. Наш флот развивается и оснащается в соответствии с утвержденными программами. Развернуто серийное строительство кораблей морской и океанской зоны, атомных и неатомных подводных лодок, обладающих совершенными характеристиками» - отметил Главком ВМФ выступая перед выпускниками Военно-Морской Академии.

«Особо хочу отметить, что ваш выпуск из прославленной Военно-Морской Академии проходит в дни, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы. Помните, что на вас лежит ответственность бережно хранить память о тех, кто защищал мир от фашизма и победил в Великой Отечественной войне.», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

В ходе церемонии выпускник командно-штабного факультета Военно-Морской Академии, Герой Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Новохацкий зачитал поздравление ветеранам Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы от выпускников ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и заверил ветеранов в том, что выпускники будут честно выполнять воинский долг и служить России.

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