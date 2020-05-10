10.05.2020 (17:15)

Свыше 4 тысяч офицеров выпустили ВУЗы Воздушно-космических сил

Торжественные мероприятия, посвященные выпускам офицеров из военно-учебных заведений Воздушно-космических сил, прошли 9 мая в День Победы в Воронеже, Санкт-Петербурге, Твери, Ярославле.

Более 2100 курсантов и слушателей завершили обучение в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В торжественной церемонии вручения дипломов об окончании академии приняли участие начальник главного штаба ­– первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Виктор Афзалов и председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.

В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского выпускное звено составило более 1100 человек, из которых около 1000 выпускников, в том числе около 60 девушек, получили лейтенантские погоны. Кроме того, академия в этом году выпустила 28 слушателей. По результатам итоговой аттестации 66 выпускникам присуждены «золотые медали» и выданы дипломы с отличием, а 172-ти выпускникам – дипломы с отличием.

Со знаменательным событием выпускников академии поздравили заместитель Министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова и командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко.

Около 400 офицеров выпустила Военная академия воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова. На торжественной церемонии слова напутствия выпускникам сказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

Торжественные мероприятия, посвященные выпуску офицеров, прошли в День Победы и в Ярославле, где выпускниками Высшего военного училища противовоздушной обороны стали около 500 офицеров.

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