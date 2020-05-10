10.05.2020 (17:00)

В ЮВО завершили подготовку полигонов на Кубани, в Ставропольском крае Адыгее и Карачаево-Черкесии к летнему периоду обучения

В общевойсковом объединении Южного военного округа (ЮВО) завершились комплексные мероприятия по подготовке военных полигонов Молькино, Николо-Александровский, Кобу-Баши, Майкопский к летнему учебному периоду.

В ходе проведенных работ произведены ремонт и модернизация объектов учебно-материальной базы. Саперы объединения провели очистку полигонов от взрывоопасных предметов, всего было обнаружено и уничтожено более 1,2 тыс. боеприпасов.

Всего к летнему учебному периоду, который начнется 1 июня, подготовлено более 3 тыс. мишеней различного типа и размера, имитирующих живую силу, авиацию и бронетехнику условного противника.

Общая площадь очищенной и подготовленной к эксплуатации территории полигонов составляет более 8 тыс. га.

Всего в зимнем периоде обучения на учебно-тренировочных комплексах было проведено более 10 тактических учений, отборочные этапы конкурсов АРМИ-2020, лагерные сборы и полевые выходы родов войск и свыше 1,5 тыс. огневых тренировок с практическим выполнением упражнений стрельб.



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