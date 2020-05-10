10.05.2020 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в церемонии возложения цветов в ознаменование 75-й годовщины Победы в ВОВ

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в церемонии возложения цветов, посвященной 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

На Мемориале Славы в г.Тирасполь состоялось торжественное возложение цветов к могилам павших воинов в Великой Отечественной войне. Российские военнослужащие возложили венки во главе с начальником ОГРВ ПРРМ полковником Дмитрием Зеленковым.

В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне также российские военнослужащие возложили цветы к памятникам, посвященным Великой Отечественной войне в г.Бендеры, г.Дуббосары, с.Кицканы, и с.Колбасна.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице