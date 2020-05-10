10.05.2020 (16:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье навестили ветеранов Великой Отечественной войны
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-ой годовщиной Великой Победы.
В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ проехали в г.Тирасполь по местам жительства пяти ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их со знаменательным событием и вручили им подарки с предметами первой необходимости и продукты питания.
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им помощь.
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