10.05.2020 (16:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье навестили ветеранов Великой Отечественной войны

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-ой годовщиной Великой Победы.

В честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне военнослужащие ОГРВ ПРРМ проехали в г.Тирасполь по местам жительства пяти ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их со знаменательным событием и вручили им подарки с предметами первой необходимости и продукты питания.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно навещают ветеранов Великой Отечественной войны и оказывают им помощь.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице