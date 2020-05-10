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10.05.2020 (16:00)

Начальник инженерных войск поздравил военнослужащих и ветеранов с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Он отметил, что усилиями военных инженеров в годы войны были решены сложнейшие задачи инженерного обеспечения обороны на огромном фронте и в ходе наступательных операций.

На начальном этапе войны военным инженерам удалось резко снизить темпы продвижения вражеских войск. Благодаря действиям инженерных войск сложилась благоприятная обстановка для проведения контрнаступления под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, ставших переломными моментами войны.

Особое место в летописи инженерных войск занимает форсирование Днепра, которое стало первым примером преодоления крупной водной преграды нашей стратегической группировкой.

Важнейшую роль инженерные войска сыграли при выполнении задач по обеспечению штурмов городов-крепостей. Впервые стали массово применяться штурмовые инженерно-саперные бригады. Именно они первыми штурмовали укрепленные объекты и здания, прокладывая дорогу наступающим.

Опыт, полученный военными инженерами в ходе тех испытаний, востребован и сегодня. Один из ярких примеров – возрождение расформированных после окончания войны инженерно-штурмовых подразделений. На сегодняшний день в Вооруженных Силах насчитывается четырнадцать инженерных подразделений штурма и разграждения.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Управление начальника инженерных войск ВС РФ , Ветераны
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