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10.05.2020 (15:45)

Командующий войсками ЗВО наградил лучших военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев наградил лучших военнослужащих штаба округа, соединений и воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербургском гарнизоне.

«В эти дни мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, битвы которой показали высокую важность качественной подготовки командного состава: от навыков и умений в применении вооружения и военной техники, до использования правильных форм и методов ведения боевых действий. Пусть пример наших великих предков вдохновляет вас на достойное выполнение воинского долга!», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий войсками ЗВО вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых и специальных задач по обеспечению военной безопасности страны.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Награждения
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