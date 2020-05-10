10.05.2020 (15:30)

В Санкт-Петербурге состоялся выпуск офицеров Военного института физической культуры

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония 136-го выпуска офицеров, окончивших обучение в Военного института физической культуры.

Выпускников поздравил с окончанием института начальник Управления физической культуры и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков.

Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании вручены 5 адъюнктам и 96 лейтенантам. Дипломы с отличием были вручены 21 выпускнику, из них пятеро были награждены медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

Среди выпускников за годы обучения 63 человека награждены ведомственными медалями, многие выпускники становились победителями и призёрами чемпионатов Мира и Европы, России, Вооружённых Сил и других соревнований.

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