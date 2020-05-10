10.05.2020 (15:10)

Из Италии вылетел пятый самолёт Ил-76 с военнослужащими и спецтехникой сводного отряда Минобороны России , выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Италии

C аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию вылетел пятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике.

Ранее сообщалось, что 10 мая 2020г. двумя самолёторейсами в Россию из Италии будут доставлены 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

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