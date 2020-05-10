10.05.2020 (15:00)

Российские военнослужащие возложили цветы к вечному огню в Киргизии в честь Дня Победы

Военнослужащие объединённой российской военной базы «Кант» возложили цветы к вечному огню на площади Победы в городе Бишкек и в парке Победы в городе Кант в день 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В церемонии приняли участие командование и личный состав российской военной базы «Кант», а также военнослужащие Республики Киргизии.

Объединенная российская авиационная база «Кант» является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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