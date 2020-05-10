10.05.2020 (14:45)

В Черноморском высшем военно-морском училище им. адмирала П.С. Нахимова состоялся выпуск лейтенантов

В Черноморском высшем военно-морском училище имени адмирала П. С. Нахимова (ЧВВМУ) состоялся 70-й выпуск молодых офицеров.

На выпуске, приуроченном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дипломы, погоны и кортики получили 173 вчерашних курсанта.

По случаю выпуска в училище прошло построение личного состава, состоялся торжественный внос Государственного флага России и Боевого знамени училища.

Командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов и начальник ЧВВМУ контр-адмирал Александр Гринкевич поздравили выпускников с успешным окончанием обучения.

В связи с действующими противоэпидемическими ограничениями в регионе выпуск лейтенантов прошёл без родственников и гостей.

После завершения первого офицерского отпуска лейтенанты разъедутся по флотам и приступят к прохождению военной службы в своих первых должностях

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