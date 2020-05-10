10.05.2020 (14:30)

В День Победы военнослужащие НВМБ ЧФ возложили венки к более 40 памятникам и воинским захоронениям

В рамках проведения праздничных мероприятий в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) возложили венки и цветы к 47-ми памятникам и воинским захоронениям.

Все памятники и воинские захоронения расположены в городе-герое Новороссийске и его окрестностях.

Командование НВМБ совместно с командирами отдельных воинских частей возложили цветы и отдали дань памяти на «Аллее героев» и мемориале «Линия обороны». Также военнослужащие возложили венки к братской могиле воинов, погибших в 1943 году при освобождении города и к братской могиле 15 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками.

Мероприятия с возложением венков и цветов прошли с соблюдением действующих противоэпидемических рекомендаций в регионе.

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