10.05.2020 (14:00)

В Челябинском филиале военно-воздушной академии Выпуск состоялся выпуск более 200 молодых офицеров

В Челябинском высшем военном авиационном Краснознаменном училище штурманов (ЧВВАКУШ) состоялся досрочный выпуск более 200 молодых лейтенантов - офицеров боевого управления.

Церемония вручения дипломов об окончании высшего военного учебного заведения прошла в торжественной обстановке, с соблюдением противоэпидемиологических мер. Из всех выпускников 44 окончили вуз с красным дипломом, трое - с золотой медалью. Этот выпуск стал самым большим для специальности «офицер боевого управления» за всю историю существования училища.

«Сегодня особенный день. Впервые выпуск в нашем вузе проходит досрочно, в год 75-летия Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Это глубоко символично, ведь именно в годы войны Челябинское высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов перешло на ускоренные программы обучения. Всего за 4 года училищем было подготовлено 25 выпусков-штурманов, 18 выпусков стрелков-радистов, всего около 8 тысяч авиационных специалистов», - рассказал начальник филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Челябинске, заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов. Кроме того, в торжественной церемонии принял участие начальник Главного штаба воздушно-космическим сил, Герой России, генерал-майор Игорь Нестерюк. Он поздравил выпускников и отметил, что офицерский корпус - это главный стержень Вооруженных Сил Российской Федерации, от которого напрямую зависит боеспособность российской армии.

После церемонии выпуска молодые офицеры, командование филиала и ветераны Высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов возложили цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза Василию Сенько.

За время существования ЧВВАКУШ 28 выпускников училища штурманов за мужество и героизм при выполнении воинского долга удостоено звания Героя Советского Союза, 6 выпускников стали Героями Российской Федерации, один выпускник стал Героем социалистического труда.

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