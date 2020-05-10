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10.05.2020 (14:15)

В Москве состоялось торжественная церемония выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск

Торжественная церемония выпуска слушателей Военного учебно-научного центра Сухопутных войск (ВУНЦ СВ) «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» прошла в Москве. Впервые в современной истории мероприятие прошло напротив основного здания вуза на проезде Девичьего поля.

В этом году выпускниками общевойсковой академии стали более 450 человек. Из них 250 – офицеры Вооружённых сил России, более 100 выпускников Федеральной службы войск Национальной гвардии, офицеры дружественных России иностранных государств и стран ОДКБ и  выпускники–адъюнкты.

Подготовка военных кадров в академии идёт по 14 программам магистратуры и 74 программам дополнительного профессионального образования.

В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров, руководство Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование
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