10.05.2020 (13:45)

В Московском высшем общевойсковом командном училище состоялся выпуск молодых офицеров

9 мая в Московском высшем общевойсковом командном училище состоялся 144-й выпуск молодых офицеров. Торжественная церемония вручения лейтенантских погон и нагрудных знаков состоялась на строевом плацу.

В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.

Более 230 молодых командиров мотострелковых подразделений получили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения. При этом 37 лейтенантов окончили училище с отличием, а пятеро из них, кроме красного диплома, получили ещё и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

«Мы гордимся подвигами наших выпускников, которые, не щадя себя, всегда берегли главное – свободу и независимость нашего Отечества. Без сомнения, вы будете достойно продолжать их дело – честно и самоотверженно защищать Россию и свой народ» – отметил в напутственном слове к молодым лейтенантам начальник Московского высшего общевойскового командного училища генерал-майор Роман Бинюков.

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