10.05.2020 (13:00)

В Санкт-Петербурге состоялся выпуск офицеров из Военной академии связи

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, окончивших обучение в Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М.Будённого.

Выпускников поздравил с окончанием академии временно исполняющий обязанности начальника Главного управления Связи Вооружённых Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Из Военной академии связи выпустились 823 офицера, которые прошли обучение по программам магистратуры и специалитета.

Медалью «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации» и диплом с отличием были награждены 33 выпускника. С дипломом с отличием ВУЗ окончили 124 выпускника.

За годы учёбы слушатели и курсанты также приобрели опыт военно-научной, исследовательской, рационализаторской и изобретательской работы. Только в течение 2018/2019 учебного года новаторы участвовали в различных Международных выставках, по результатам которых удостоены четырнадцати золотых, десяти серебряных, четырёх бронзовых медалей и четырёх Гран-при. Выпускники оформили 249 рационализаторских предложений и 256 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

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