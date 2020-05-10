10.05.2020 (13:30)
В Тюменском ВВИКУ им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова состоялся выпуск офицеров
В день 75-летия Великой Победы более 200 выпускников Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова впервые стали в строй военных инженеров в офицерских погонах.
В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.
Выпуск курсантов провел начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
В напутственном слове выпускникам генерал-лейтенант Юрий Ставицкий подчеркнул, что инженерные войска по праву разделили с другими родами войск неувядаемую славу нашей армии-освободительницы в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня военные инженеры, являясь наследниками боевых традиций, рожденных в годы суровых испытаний, достойно продолжают их, успешно осваивая сложную технику, совершенствуя профессиональную подготовку.
Офицеры инженерных войск всегда выделялись своими профессиональными качествами.
В одном строю стояли и более 60 иностранных военнослужащих, которые также получили первичные офицерские звания.