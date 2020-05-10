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10.05.2020 (13:15)

В Новосибирском высшем военном командном училище состоялся выпуск молодых офицеров

9 мая в Новосибирском высшем военном командном училище состоялся выпуск молодых офицеров. Торжественная церемония вручения лейтенантских погон и нагрудных знаков состоялась на строевом плацу.

В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.

Более 180 молодых командиров разведывательных и мотострелковых подразделений получили дипломы об окончании высшего военного учебного заведения. При этом 50 лейтенантов окончили училище с отличием, а шестеро из них, кроме красного диплома, получили ещё и золотую медаль «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации».

 «Высокий профессионализм, добросовестное отношение в своим служебным обязанностям, мужество и героизм являются отличительными чертами офицеров-выпускников Новосибирского училища. Сегодня во всех силовых ведомствах страны проходят службу офицеры – выпускники училища, образцово выполняя свои обязанности. Выражаю уверенность в том, что вы будете развивать и укреплять традиции Новосибирского высшего военного командного училища, а ваша служба будет достойным примером исполнения воинского долга во имя нашей великой Родины – Российской Федерации» -  отметил в напутственном слове к молодым лейтенантам начальник Новосибирского высшего военного командного училища полковник Сергей Марковчин.

Выпускники училища распределены во все военные округа, Северный Флот, в войска ВДВ, РВСН, РХБ защиты и другие силовые ведомства.

В день выпуска офицеров 9 мая 2020 года, офицеры-выпускники лично, по средствам мобильной связи поздравили более 500 ветеранов и тружеников тыла города Новосибирска с праздником Великой Победы. В своих поздравлениях офицеры-выпускники заверили ветеранов о соблюдении традиций народа-победителя в Великой Отечественной войне и достойном исполнении воинского долга.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное училище , Военное образование
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