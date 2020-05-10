10.05.2020 (12:45)

Командующий Балтийским флотом поздравил молодых офицеров с выпуском

В «Сквере адмиралов» военно-морского высшего учебного заведения прошла торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского Флота России. В этом году на корабли, подводные лодки и в части ВМФ России отправятся более 150 лейтенантов, 16 из которых девушки.

Десять выпускников окончили ВУЗ с золотой медалью, 23 получили дипломы с отличием. Среди выпускников каждый третий – продолжатель военных династий. Кроме того, 10 лейтенантов получили свидетельства о профессиональной переподготовке «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций». Два лейтенанта имеют звание Мастера спорта, 34 – Кандидата в мастера спорта, 61 выпускник имеет 1 спортивный разряд.

Особенностью церемонии выпуска в военно-морских вузах России является то, что выпускники именно «производятся в офицеры». Поэтому изначально построение проходит в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переодеваются в офицерскую форму.

Вчерашних курсантов, только что одевших лейтенантскую форму, во время торжественного митинга напутствовал командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, который вручил офицерские погоны и кортики 33 молодым офицерам, окончившим Калининградский филиал с золотыми медалями и дипломами с отличием.

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