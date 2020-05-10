10.05.2020 (12:30)

В ВА ВПВО им. Маршала Советского Союза А.М.Василевского состоялась торжественная церемония выпуска офицеров

9 мая 2020 года в день празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского состоялся выпуск офицеров. В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.

Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Леонов зачитал поздравление выпускников Министром обороны Российской Федерации. Со словами напутствия перед выпускниками академии выступил начальник академии генерал-лейтенант Глеб Ерёмин.

Свои поздравления в аудиозаписях передали ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации: первый начальник академии, председатель Смоленской региональной общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, депутат Смоленского городского совета генерал-полковник В.К.Чертков, начальник войск противовоздушной обороны с 2005 по 2008 года, главный инспектор группы инспекторов Западного военного округа, генерал-полковник Н.А.Фролов, ведущий инспектор группы инспекторов Западного военного округа, ветеран войсковой противовоздушной обороны генерал-лейтенант В.Л.Каневский.

С ответным словом к ветеранам выступил выпускник академии, отличник учебы, кандидат в мастера спорта лейтенант Е.А.Решетов.

В день Победы дипломы об окончании академии получили более 300 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и 105 выпускников из стран ближнего и дальнего зарубежья. 13 выпускников окончили академию с золотой медалью, 58 – с дипломом с отличием.

В завершении торжественной части выпускники простились с Боевым Знаменем академии и, по сложившейся традиции, исполнили прощальную песню выпускника.

В ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне выпускники возложили корзины с живыми цветами к памятным местам академии и посадили саженцы.

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