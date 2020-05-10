10.05.2020 (11:45)
Командующий войсками ЗВО поздравил выпускников Михайловской военной артиллерийской академии
Также командующий ЗВО вручил дипломы об окончании вуза офицерам, окончившим академию с отличием.
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, окончивших обучение в Михайловской военной артиллерийской академии.
Выпускников поздравил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.
«Вы получили прекрасные знания, которые помогут вам добросовестно служить в войсках, командуя подразделениями и осваивая новую технику. Поздравляю вас с свершением важного этапа в вашей жизни! Служите во благо Отечества!», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.
Командующий ЗВО вручил дипломы об окончании вуза офицерам, окончившим академию с отличием.
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