10.05.2020 (11:45)

Командующий войсками ЗВО поздравил выпускников Михайловской военной артиллерийской академии

Также командующий ЗВО вручил дипломы об окончании вуза офицерам, окончившим академию с отличием.

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров, окончивших обучение в Михайловской военной артиллерийской академии.

Выпускников поздравил командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

«Вы получили прекрасные знания, которые помогут вам добросовестно служить в войсках, командуя подразделениями и осваивая новую технику. Поздравляю вас с свершением важного этапа в вашей жизни! Служите во благо Отечества!», - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

Командующий ЗВО вручил дипломы об окончании вуза офицерам, окончившим академию с отличием.

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