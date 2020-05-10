10.05.2020 (12:00)

Военной академии РХБ защиты им.Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялся выпуск офицеров

9 мая в Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам, которая символично началась с вноса Знамени Победы.

В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.

Более 250 выпускников ВА РХБ защиты получили лейтенантские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании академии, в том числе представители более 10 иностранных государств.

В этом году 10 выпускников окончили ВА РХБ защиты с золотыми медалями, около 50 – с дипломом с отличием, в том числе – представители иностранных государств.

В торжественном мероприятии принял участие заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации вице-адмирал Виктор Николаевич Лиина и губернатор Костромской области Ситников Сергей Константинович.

Через видео обращение выпускников поздравили ветераны Великой Отечественной Войны и родители лейтенантов.

Выпускники и командование академии возложили гирлянды и цветы у Монумента славы войск РХБ защиты, у памятника Маршалу Советского Союза Семена Константиновича Тимошенко.

В завершении праздничных мероприятий личным составом Военной академии были проведены парады у домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

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