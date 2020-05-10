10.05.2020 (11:15)

Адресную помощь оказали офицеры инженерно-саперного полка Приморской общевойсковой армии ВВО ветерану ВОВ

Офицеры инженерно-саперного полка Приморской общевойсковой армии дислоцированного в п. Раздольное, с использованием индивидуальных средств защиты доставили ветерану Великой Отечественной войны медикаменты и продовольственные наборы.

Командир взвода минно-разыскных собак ст. лейтенант Максим Чайка уже не в первый раз навещает ветерана Великой Отечественной войны Бровкова Георгия Николаевича, проживающего в с. Надежденское Приморского края. Несмотря на свой 96-летний возраст Георгий Николаевич каждый раз в беседе, вспоминает и рассказывает новые моменты своего жизненного пути.

Сегодня ветеран рассказал о событиях Великой Отечественной войны, о его участии в Сталинградской битве, где он обеспечивал отходящим, а впоследствии наступающим советским войскам инженерное оборудование огневых и командных позиций. Также в память ветерану вернулись картинки горящей на его глазах реке Волге от нефтепродуктов и гром артиллерийской подготовки во время контрнаступлении Советского Союза.

По завершению своих воспоминаний, Георгий Николаевич выразил свои пожелания и напутственные слова школьникам и военнослужащим, а офицер установил памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны на подъезде дома.

Каждое посещение офицерами объединения ветеранов Великой Отечественной войны начинается с измерения температуры и инструктажа по соблюдению социальной дистанции. Военнослужащие обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором руки, надевают стерильные медицинские перчатки и маски.

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