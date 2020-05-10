10.05.2020 (11:00)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа военнослужащие поздравили ветеранов с Днём Победы

Военнослужащие армии ВВС и ПВО ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы.

Впервые в этом году ветеранов ВОВ поздравляли дистанционно и в онлайн режиме через социальные сети.

Волонтёры, военнослужащие и юнармейцы посещали ветеранов, ещё задолго до начала праздника. Они не только дарили цветы, но и приносили продукты питания.

Всем ветеранам Великой Отечественной войны от имени командования объединением армии ВВС и ПВО Восточного военного округ были высланы поздравительные открытки и благодарственные письма, совершены поздравительные телефонные звонки.

В адрес ветеранов, проживших тяжёлые годы войны, прозвучали тёплые слова поздравлений с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выражены слова искренней благодарности за мирное небо над головой, пожелания крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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