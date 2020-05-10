10.05.2020 (10:45)

В день юбилея Великой Победы в Южно-Сахалинске чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

В одном из дворов Южно-Сахалинска в юбилей Победы был устроен настоящий праздник. Военный оркестр армейского корпуса Восточного военного округа исполнил песни «Катюша» и «Смуглянка», а ансамбль «Русский терем» исполнил «День Победы». За концертом из окна на третьем этаже наблюдала участница Великой Отечественной войны. Под аплодисменты артистов и соседей старший сержант Декабрина Михайловна Пушкарева спустилась во двор. Где представители командования армейского корпуса ВВО и правительства Сахалинской области вручили ветерану цветы и памятные подарки.

Декабрине Пушкаревой в этом году исполнится 96 лет. Она родилась в Свердловской области, а в 1939 году ее семья, спасаясь от голода, переехала на Сахалин.

Когда началась Великая Отечественная война, Декабрина Михайловна только окончила восьмой класс. В мечтах о танковых войсках девушка поступила на курсы трактористов и с отличием окончила их. В военные годы она трудилась на полях в Александровском совхозе.

Когда уже отгремели залпы Великой Победы, летом 1945-го она получила повестку из военкомата – санитарного инструктора Декабрину Пушкареву призвали освобождать Южный Сахалин. В составе 79-ой стрелковой дивизии она находила раненых в лесах, грузила на повозки, отправляла в тыл. За невысокий рост и стройное сложение солдаты звали ее «маленькая сестра».

После окончания Второй Мировой старший сержант Пушкарева работала в банковской системе, сначала в Северо-Курильске, а потом переехала в Южно-Сахалинск.

Декабрина Михайловна – почетный гражданин Сахалинской области, кавалер Ордена Отечественной войны II степени. В свои годы она продолжает активно участвовать в общественной жизни, она постоянно встречается и выступает перед школьниками и студентами.

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