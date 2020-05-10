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10.05.2020 (10:30)

Замминистра обороны РФ А.Фомин передал Туркмении боевое знамя 748-го стрелкового полка

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-ой дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого во время Великой Отечественной войны воевал дед главы Туркменистана.

Во время торжественной церемонии передачи Боевого знамени заместитель министра обороны РФ обратил внимание на то, что свыше 300 тысяч бойцов из Туркменистана принимали участие в сражениях на всех фронтах войны, 104 человека удостоены звания Герой Советского Союза.

Боевое знамя станет напоминанием о той жертве, которую принес туркменский народ для приближения Победы.

«Именно советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества, главным освободителем от коричневой чумы», - отметил генерал-полковник Александр Фомин.

Заместитель министра обороны Российской Федерации в ходе визита возложил цветы  к мемориальному комплексу «Народная память».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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