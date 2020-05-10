10.05.2020 (10:15)

В казанском высшем танковом училище состоялся досрочный выпуск более 140 молодых офицеров

В Казанском высшем танковом командном ордена Жукова Краснознаменном училище состоялся 87-й выпуск лейтенантов. В церемонии, которая прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, принял участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Диплом об окончании высшего военного учебного заведения в торжественной обстановке получили 141 новоиспеченный офицер, из которых 23 окончили вуз с отличием, четверо – с золотой медалью.

Обычно выпуск офицеров проходил в Казани в конце июня, но из-за распространения коронавирусной инфекции Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны.

«В годовщину 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вам будет присвоено первое офицерское звание. А потому, для вас эта дата будет вдвойне символичной: день юбилея величайшего триумфа нашего народа и день начала вашей офицерской службы!

Будьте достойны наших предков-победителей, впитывайте их славу и выполняйте свой воинский долг достойно. С гордостью несите звание выпускника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознамённого училища!», - сказал генерал-полковник Лапин, который сам является выпускником данного училища.

За годы существования танкового училища в Казани 48 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза, четырнадцать стали Героями России, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Васильевич Герасимов. Всего более двухсот пятидесяти офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами.

«В Центральном военном округе проходят службу около 200 офицеров-танкистов, окончивших Казанское высшее танковое командное училище, они осваивают новые образцы бронетанковой техники, умело выполняют учебно-боевые и специальные задачи, обеспечивают военную безопасность государства на Центрально-Азиатском стратегическом направлении», - добавил Лапин.

Молодые лейтенанты дали клятву на верность Отечеству, исполнили песню выпускника и прошли торжественным маршем.

Справочно:

Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменном училище является одним из старейших вузов России и базовым учебным заведением танкистов Вооруженных сил РФ. Оно ведет свою историю с 1 сентября 1866 г.

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