10.05.2020 (10:00)

Военнослужащие ЗВО восстановили уникальную пушку П-27 образца 1927 года для музея фейерверков

Военнослужащие гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии В.Михалкина Западного военного округа завершили восстановительные работы над уникальной пушкой П-27 образца 1927 года, которое теперь будет размещаться в единственном в России музее салюта и фейерверков в московских Ватутинках.

Военнослужащие произвели замену неисправных деталей и механизмов, устранили коррозию частей орудия, провели смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках вооружения будет подготовлена информация для гостей музея.

Советское лёгкое полковое орудие калибра 76,2 мм непосредственной поддержки пехоты и кавалерии огнём и колёсами. Она является первым крупносерийным образцом артиллерийской техники, созданным в СССР. Пушка находилась в серийном производстве с 1928 по 1943 год, принимала активное участие во многих предвоенных вооружённых конфликтах с участием СССР, а также в Великой Отечественной войне.



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