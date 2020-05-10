Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.05.2020 (08:45)

Третья колонна с представителями сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Италии, выдвинулась на аэродром для убытия на родину

Третья колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Бергамо на аэродром «Виллафранка» г. Вероны.

На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.

10 мая с.г. планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
За два дня самолеты ВКС России вернули в Россию более 30 военнослужащих и 8 единиц техники из Италии
Российские специалисты РХБ защиты провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате района Звездара в Белграде
На аэродром Чкаловский из Италии прибыл четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России

Метки:
Войска РХБ защиты , ВВС , Международная деятельность , Медицина , ВКС , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false