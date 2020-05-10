10.05.2020 (08:45)
Третья колонна с представителями сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Италии, выдвинулась на аэродром для убытия на родину
Третья колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в г. Бергамо на аэродром «Виллафранка» г. Вероны.
На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину.
10 мая с.г. планируется совершить два самолёторейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и 4 единицы специальной военной техники.
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