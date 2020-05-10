10.05.2020 (09:01)

Главком ВМФ России принял участие в церемонии выпуска офицеров Военно-морской академии в Санкт-Петербурге

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов принял участие в торжественной церемонии выпуска 200 офицеров из Военно-морской академии им. Н.Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге. В этот день из военно-морских учебных заведений выпустилось свыше 1000 офицеров, которые продолжат свою службу на Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии.

Церемония прошла в актовом зале учебного заведения. Перед ее началом состоялся торжественный внос Государственного флага РФ, Военно-Морского Андреевского Флага, знамени академии и копии Знамени Победы.

Церемония выпуска началась с трансляции видеоприветствия Президента РФ – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В. Путина выпускникам военно-учебных заведений Минобороны России. Далее главнокомандующий ВМФ зачитал офицерам поздравление и приказ Министра обороны РФ выпускникам высших военно-учебных заведений Минобороны России.

Главнокомандующий ВМФ вручил погоны офицерам, получившим очередное воинской звание «капитан 1 ранга», дипломы, медали выпускникам, окончившим обучение с золотой медалью. Дипломы, окончившим Военно-Морскую Академию вручали, также, начальники структурных подразделений Академии и представители Главного командования ВМФ.

Поздравляя выпускников, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, отметил, что им «предстоит служить на Флоте, который активно оснащается новыми боевыми кораблями, подводными лодками, системами вооружений, не имеющими аналогов в мире.

Главком особо подчеркнул, что «Военно-Морской Флот России был, есть и будет Океанским флотом, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах Мирового океана, действуя межвидовом и общефлотском уровне».

«ВМФ России имеет и применяет в подготовке офицеров уникальный боевой опыт, полученный в ходе боевых действий против террористов на территории Сирийской Арабской Республики», - сказал Адмирал Николай Евменов.

«ВМФ России возобновил практику кругосветных походов отрядов боевых кораблей, активно осваивает Арктическую зону, приумножая традиции и опыт предыдущих поколений. Наш флот развивается и оснащается в соответствии с утвержденными программами. Развернуто серийное строительство кораблей морской и океанской зоны, атомных и неатомных подводных лодок, обладающих совершенными характеристиками» - отметил Главком ВМФ выступая перед выпускниками Военно-Морской Академии.

«Особо хочу отметить, что ваш выпуск из прославленной Военно-Морской Академии проходит в дни, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы. Помните, что на вас лежит ответственность бережно хранить память о тех, кто защищал мир от фашизма и победил в Великой Отечественной войне.», - подчеркнул Адмирал Николай Евменов.

В ходе церемонии выпускник командно-штабного факультета Военно-Морской Академии, Герой Российской Федерации капитан 1 ранга Сергей Новохацкий зачитал поздравление ветеранам Великой Отечественной войны с 75-летием Великой Победы от выпускников ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и заверил ветеранов в том, что выпускники будут честно выполнять воинский долг и служить России.

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