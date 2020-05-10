10.05.2020 (07:54)

В Дальневосточном ВОКУ состоялся крупнейший за последние годы выпуск офицеров, треть из которых завершили обучение с отличием

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского состоялся 109 выпуск офицеров. Поздравить лейтенантов с присвоением первого офицерского звания прибыл в Благовещенск командующий войсками Восточного военного округа Герой России Геннадий Жидко.

Впервые выпуск состоялся в День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Перед церемонией вручения дипломов под звуки холостых выстрелов состоялось возложение венка к памятнику Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

Генерал-лейтенант Геннадий Жидко поздравил лейтенантов и коллектив училища. «Дальневосточное ВОКУ всегда славилось традициями, высоким качеством подготовки офицеров. Среди вас 65 выпускников мы ждем в соединениях и частях Восточного военного округа. Теперь ваши знания и профессиональные навыки нужно будет применить при воспитании подчиненных, на страже Дальневосточных рубежей нашей Родины. Я желаю вам мужества, воли и воинской доблести достойной наших дедов и прадедов воевавших в годы Великой Отечественной войны» - напутствовал командующий войсками округа.

Стены училища покинуло более 220 будущих командиров мотострелковых взводов, горных и арктических подразделений, а также офицеры морской пехоты. Специалистов для горных подразделений и службы в условиях Заполярья готовят только в ДВОКУ. Это крупнейший выпуск за последние годы.

Почти треть из выпускников окончили училище с отличием, а 17 человек завершили обучение с золотой медалью. Имена медалистов навсегда останутся в училище на стене почета.

Кроме того состоялся выпуск спецфакультета, на котором обучаются военнослужащие иностранных государств.

После торжественной церемонии вручения дипломов состоялось прощание со знаменем училища и прохождение выпускников. Лейтенанты-дальневосточники распределены по всем военным округам.

Справочно:

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, дислоцированное в городе Благовещенск Амурской области, – одно из старейших военно-учебных заведений России на Дальнем Востоке. С 1940 года военный ВУЗ произвел 109 выпуск, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

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