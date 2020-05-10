10.05.2020 (05:41)
Военнослужащие Тихоокеанского флота оказывают адресную помощь многодетным семьям на Камчатке
На Камчатке военнослужащие частей Войск и сил на Северо-востоке России оказывают адресную помощь многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Моряки-тихоокеанцы, проходящие военную службу по контракту, на общих собраниях военнослужащих воинских частей приняли решение передать часть своих продовольственных пайков многодетным семьям, списки которых ранее предоставил «Камчатский центр социальной помощи семье и детям». По решению воинских коллективов поддержка будет оказана 30 многодетным семьям, в некоторых из которых воспитываются 11 детей. В общей сложности помощь от моряков получат почти 170 жителей Камчатки.
Представители частей ОКВС еще в преддверии Дня Победы начали доставку продовольственных наборов по адресам семей, проживающих в Петропавловске-Камчатском и Елизово.