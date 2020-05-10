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10.05.2020 (05:41)

Военнослужащие Тихоокеанского флота оказывают адресную помощь многодетным семьям на Камчатке

На Камчатке военнослужащие частей Войск и сил на Северо-востоке России оказывают адресную помощь многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Моряки-тихоокеанцы, проходящие военную службу по контракту, на общих собраниях военнослужащих воинских частей приняли решение передать часть своих продовольственных пайков многодетным семьям, списки которых ранее предоставил «Камчатский центр социальной помощи семье и детям». По решению воинских коллективов поддержка будет оказана 30 многодетным семьям, в некоторых из которых воспитываются 11 детей. В общей сложности помощь от моряков получат почти 170 жителей Камчатки.

 Представители частей ОКВС еще в преддверии Дня Победы начали доставку продовольственных наборов по адресам семей, проживающих в Петропавловске-Камчатском и Елизово.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Социальная защита , Восточный военный округ , Социальное развитие
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