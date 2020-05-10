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10.05.2020 (04:37)

Артиллеристы ВВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Уссурийске

В Уссурийске состоялся праздничный салют в честь 75-й годовщины  Победы. Расчеты шести 120-мм гаубиц Д-30 нештатного салютного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа произвели 30 холостых залпов с интервалом 30 секунд, для шумового эффекта мероприятия, а личный состав двух установок 2А30 запустил в небо салютные заряды.

8 мая была проведена генеральная тренировка салютного подразделения в артиллерийском соединении ВВО, дислоцированном  в г. Уссурийск.

Ранее, артиллерийские расчеты  выполнили все необходимые подготовительные мероприятия. Произвели обслуживание орудий, салютных установок, подготовили холостые боеприпасы, салютные заряды марки «Ассоль» красного, желтого и зеленого цветов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , 9 мая
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