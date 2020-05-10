10.05.2020 (03:50)

Во Владивостоке состоялся 77-й выпуск офицеров Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала С.О.Макарова прошёл торжественный ритуал выпуска офицеров для Военно-Морского Флота России. Несмотря на незначительное сокращение сроков обучения, выпускники сдали весь комплекс экзаменов и зачетов, прошли практики и стажировку.

Во время стажировки на кораблях и в частях флота ими сданы зачеты на допуск к самостоятельному несению вахты по профилю подготовки факультетов и на самостоятельное управление подразделением.

В торжественной церемонии производства в офицеры и мичманы принял участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, представители командования флота, училища.

Особенностью нынешней церемонии стало отсутствие на ней родственников выпускников и гостей, а также формирование парадного строя курсантов с учётом рекомендованной социальной дистанции. Все эти меры безопасности приняты для предупреждение заноса и распространения на территории училища новой коронавирусной инфекции.

Для выпускников была организована видеотрансляция обращения Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и зачитано поздравление Министра Обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу

В торжественной обстановке на плацу училища погоны лейтенантов и морские кортики получили 154 офицера. 7 курсантов, окончивших училище с отличием, получили погоны и кортики из рук командующего Тихоокеанским флотом.

Адмирал Сергей Авакянц выступил перед выпускниками с приветственной речью, поздравил их с успешным окончанием обучения и пожелал успехов в служении Отечеству.

Справочно :

В единственном высшем военно-морском учебном заведении на Дальнем Востоке курсанты проходят обучение по семи специальностям высшего образования: кораблевождению и эксплуатации морских средств навигации, применению и эксплуатации морского вооружения надводных кораблей и подводных лодок, береговых ракетных комплексов и артиллерии, акустических средств, радиотехнических средств кораблей и другим.

За время существования ТОВВМУ было произведено 76 выпусков, подготовлено около 20 тыс. офицеров, из которых более 240 стали адмиралами и генералами. 17 выпускников и сотрудников училища получили звания Героя Советского Союза и Героя России.

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