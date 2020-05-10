10.05.2020 (09:30)

Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков дал напутствия выпускникам Военной академии МТО в Санкт-Петербурге

9 мая 2020 года на плацу Военного института (Железнодорожных войск и военных сообщений) прошла торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов выпускникам Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва. Мероприятие прошло с полным соблюдением всех необходимых профилактических мер.

В начале торжественного мероприятия было показано видеообращение Верховного Главнокомандующего, президента РФ Владимира Владимировича Путина к выпускникам.

В строю выпускников сегодня стояли старшие офицеры – слушатели академии, адъюнкты, молодые лейтенанты – выпускники институтов академии, расположенных в Санкт-Петербурге, офицеры иностранных государств, проходивших подготовку в стенах академии.

Лучшие выпускники Военной академии материально-технического обеспечения получили особую привилегию. Их поздравил с золотыми медалями лично заместитель Министра обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генерал армии Дмитрий Витальевич Булгаков. Имена золотых медалистов будут навечно занесены на доску почета академии.

После вручения дипломов состоялась церемония прощания с Боевыми Знаменами, перед которой заместитель Министра обороны РФ поблагодарил командиров и преподавателей академии за новое поколение российских офицеров, а выпускникам пожелал крепкого здоровья и успехов в совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

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