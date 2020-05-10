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10.05.2020 (09:15)

Замглавы Минобороны России генерал-полковник Андрей Картаполов вручил лейтенантские погоны выпускникам Военного университета

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в церемонии выпуска офицеров Военного университета Минобороны РФ.

В этом году в строю выпускников 570 молодых лейтенантов, среди которых 13 золотых медалистов. 90 выпускников получили дипломы с отличием.

«Вы, выпускники 2020 года являетесь продолжателями тех ратных традиций фронтовиков – воинов победителей. Служение Родине – миссия не простая. Она полна испытаний, тревог, но это исключительно почетная, исполненная надежд и радостей побед работа» - отметил заместитель главы военного ведомства Андрей Картаполов.

Военный университет является многопрофильным многоуровневым учебным заведением, ведущим учебно-методическим и научным центром Вооруженных сил РФ. Там осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации гуманитарного, финансово-экономического, юридического, филологического и военно-дирижерского профилей подготовки.

Наиболее известные выпускники университета - военные переводчики, прошедшие через все войны и вооруженные конфликты новейшей истории. В нем готовятся специалисты для ВС РФ и других силовых ведомств России, а также для армий 23 стран.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военный университет , Западный военный округ , Военное образование , Выпуск
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