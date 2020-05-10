10.05.2020 (09:00)

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила дипломы выпускникам ВКА имени А.Ф. Можайского

В военно-космической академии им. А.Ф.Можайского прошел выпуск молодых офицеров. Более 1100 молодых специалистов пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации. По результатам итоговой аттестации 66 выпускникам присуждены «золотые медали» и выданы дипломы с отличием, а 172-ти выпускникам – дипломы с отличием.

«Этот выпуск офицеров мы проводим 9 мая, в день 75-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов защитников Отечества», - обратилась к выпускникам Татьяна Шевцова на церемонии вручения дипломов.

Татьяна Шевцова отметила, что «стать военным в нашей стране почетно, но и сложно. Военнослужащий должен обладать качествами, позволяющими ему с честью и достоинством носить звание «Защитника Отечества».

«От вас зависит боеспособность нашей армии, её боевой дух, результаты боевой подготовки и эффективное освоение постоянно поступающей в войска новой техники», - подчеркнула замглавы военного ведомства.

Военно-космическая академия имени А.Ф.Можайского, входящая в состав ВКС, – это системообразующий политехнический вуз Минобороны России, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице