09.05.2020 (23:30)

Артиллеристы Каспийской флотилии произвели салют из легендарных орудий ЗИС-3

Сегодня в Астрахани, в 22:00 часа по местному времени, артиллеристы Каспийской флотилии, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне произвели артиллерийский салют фейерверочными изделиями с восточной части острова «Городской».

Салютные залпы выполнили артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из 105мм пусковых установок ПФК «Радуга» и 125мм установок «Радуга-М». Впервые в данном мероприятии были задействованы легендарные орудия времён Великой Отечественной войны ЗИС-3, из них было произведено по 30 залпов.

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