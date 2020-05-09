09.05.2020 (23:30)
Артиллеристы Каспийской флотилии произвели салют из легендарных орудий ЗИС-3
Сегодня в Астрахани, в 22:00 часа по местному времени, артиллеристы Каспийской флотилии, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне произвели артиллерийский салют фейерверочными изделиями с восточной части острова «Городской».
Салютные залпы выполнили артиллерийские расчеты морской пехоты КФл из 105мм пусковых установок ПФК «Радуга» и 125мм установок «Радуга-М». Впервые в данном мероприятии были задействованы легендарные орудия времён Великой Отечественной войны ЗИС-3, из них было произведено по 30 залпов.
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