10.05.2020 (08:30)

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова

В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров и слушателей Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. С окончанием главного медицинского образовательного учреждения Минобороны России выпускников поздравил заместитель главы военного ведомства Тимур Иванов.

Дипломы об окончании Военно-медицинской академии в этом году получили около 700 человек. По итогам работы Государственной экзаменационной комиссии дипломы с отличием получили более 70 человек, и еще 16 человек были представлены на золотую медаль Министерства Обороны «за отличное окончание военного образовательного учреждения».

«Дорогие выпускники, сегодня ваши знания как никогда очень востребованы и необходимы. Будьте достойными продолжателями славных традиций и побед нашего народа», - отметил Замминистра обороны Тимур Иванов в ходе торжественной церемонии выпуска.

В Военно-медицинской академии проходит обучение по 4 специальностям специалитета, 23 специальностям ординатуры. Также осуществляется подготовка специалистов среднего медицинского звена-фельдшеров, специалистов по 5 направлениям подготовки в адьюнктуре и магистратуре.

Церемония прошла с выполнением всех противоэпидемических мер и соблюдением безопасной социальной дистанции. Накануне в академии завершились мероприятия государственной итоговой аттестации. Комиссии работали в условиях строгого соблюдения всех противоэпидемиологических мер.

История военно-медицинской академии в Петербурге исчисляется с 1798 года, когда император Павел I издал указ «Об устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров». Выпускники и сотрудники академии принимали участие во множестве военных конфликтов, а также операциях по ликвидации очагов эпидемий. Среди выпускников и сотрудников академии – девять удостоены звания Героев Советского Союза и Российской Федерации, 22 выпускника и сотрудника академии носят звания Героя Социалистического Труда.

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