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09.05.2020 (23:33)

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы завершились артиллерийским салютом в Калининграде

Сегодня в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны - ЗИС-3.

Три пушки ЗИС-3, входящие в салютный расчет, знамениты своим участием в Восточно-Прусской наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года. Спустя 75 лет после Великой Победы эти пушки находятся в идеальном состоянии. Они осуществили звуковое сопровождение праздничного салюта благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Первый опытный образец пушки ЗИС-3, главным конструктором которой является Василий Грабин, был выпущен 22 июня 1941 года. ЗИС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы войны. В послевоенное время ЗИС-3 долго состояла на вооружении Советской Армии, а также активно экспортировалась в ряд зарубежных стран.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , 9 мая
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