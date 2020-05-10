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10.05.2020 (09:00)

В РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел 139-й выпуск офицеров

9 мая состоялся очередной, 139-й торжественный выпуск офицеров Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

В этом году из стен прославленного училища выпустилось около 460 лейтенантов. Золотые погоны офицеров одели, в том числе, 14 девушек и 58 представителей иностранных государств из ближнего и дальнего зарубежья, представляющие Беларусь, Таджикистан, Кыргызстан, Армению, Южную Осетию, Абхазию, Мали, Никарагуа, Анголу, Афганистан, Нигер, Конго, Комбоджу.

Лучшим выпускникам училища дипломы с отличием вручили заместитель Министра обороны Российской Федерации – руководитель Аппарата Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко, заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В этом году учебное заведение с золотой медалью окончили 8 выпускников, а 102 офицера с дипломом с отличием. За время обучения мастерами спорта стали 14 выпускников, а 237 выполнили норматив кандидата в мастера спорта, остальные имеют спортивные разряды по различным видам спорта. Многие из них являются чемпионами и призерами престижных международных соревнований.

В начале торжественной генерал-полковник Юрий Садовенко зачитал выпускникам, командованию и преподавателям училища поздравление от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу.

«Этот выпуск офицеров мы проводим 9 мая, в день 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свято помните героическую историю страны, будьте достойными продолжателями славных побед нашего народа и героических подвигов Отечества.» -  говорится в поздравлении Министра обороны Российской Федерации, зачитанном генерал-полковником Юрием Садовенко, - «Офицерский корпус России пополнился выпускниками, которые готовы активно включиться в войсковые будни, грамотно и уверенно руководить воинскими коллективами и применять на практике самое современное вооружение и военную технику.

Приобретенные знания и умения позволяют Вам в полном объеме решать задачи укрепления обороноспособности России, с честью служить в высокотехнологичных Вооруженных Силах, способных защищать национальные интересы страны» - подчеркивается в поздравлении Министра обороны Российской Федерации.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров, выступая перед выпускниками отметил, что быть выпускником РВВДКУ –это высочайшая честь и большая ответственность, поэтому выпускники училища должны быть образцом профессионализма и не просто добросовестно вполнять свой воинский долг, а любить свою службу, понимая ее, как первейшее дело своей жизни.

«Ваши родные и близкие, весь наш народ – верят в вас, рассчитывают на вас, на ваши профессиональные знания, решительность и мужество. В добрый путь! Ура!» - завершил генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

«Стоящим в строю выпускникам посчастливилось обучаться в кузнице кадров Воздушно-десантных войск, пройти сложный курсантский путь до заветной цели – получения первого офицерского звания – лейтенант Воздушно-десантных войск, войск специального назначения и морской пехоты» - отметил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Вы начинаете новый этап своего жизненного пути, в священный для нашей страны день - День Великой Победы. Впереди у Вас много испытаний на прочность, новые свершения и достижения в деле служения Отечеству, а тот багаж знаний, полученный в стенах легендарного училища поможет Вам в дальнейшей службе. Ваши дела и поступки будут продолжать славные традиции Ваших предшественников. Слава Воздушно-десантным войскам!» - подчеркнул  командующий Воздушно-десантными войсками.

В завершении поздравления, генерал-полковник Юрий Садовенко, от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу выразил искреннюю благодарность педагогам и ветеранам, воспитавшим и подготовившим новое поколение патриотов Родины и защитников Отечества и пожелал всем, в день Великой Победы крепкого здоровья, благополучия, терпения и твердости в реализации намеченных планов на  благо Родины.

По окончании зачитки поздравления была проведена торжественная церемония вручения дипломов, после которой выпускники прошли парадным маршем по плацу училища.

Справочно:

Сегодня Воздушно-десантные войска пополнились офицерами, завершившими обучение в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова по специальностям: «Применение подразделений ВДВ», «Применение подразделений войсковой разведки ВДВ», «Применение подразделений морской пехоты», «Применение подразделений ВДВ горных», «Перевод и переводоведение», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Управление персоналом».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Военное образование , Выпуск
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