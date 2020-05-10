10.05.2020 (08:15)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся очередной выпуск офицеров

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого прошла торжественная церемония, посвященная очередному выпуску офицеров.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов, командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, руководство академии.

Первый замглавы военного ведомства зачитал поздравление выпускникам от имени Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и вручил золотые медали отличникам.

Также Руслан Цаликов добавил, что выпускной отмечается в очень знаменательный день – «день 75-летия Великой Победы в самой страшной войне, которую когда-либо знало человечество».

«Сегодня вы пополнили ряды российских офицеров. Несколько лет назад вы выбрали для себя целью жизни военную службу, и этот выбор реализуется на уровне того, что вы, научившись, пойдете в войска. В войска, которые обеспечивают стратегический щит нашей родины», – сказал в своем напутственном слове первый замминистра.

В этом году академия выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Ещё более 700 офицеров завершили обучение в Серпуховском филиале академии.

Дипломы с отличием получили более 150 офицеров.

В этом году академия отметит 200-летний юбилей. Академия готовит офицерские кадры не только для РВСН, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

За свою историю старейшее учебное заведение страны подготовило более 55 тыс. офицеров. Академия выпустила 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи легендарных «Катюш», герой Российской Федерации капитан Иван Флёров.

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