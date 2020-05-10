10.05.2020 (08:00)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Сегодня, день 75-летия Великой Победы, в военной академии Генерального штаба, как и во всех военно-учебных заведениях Министерства обороны, проводится выпуск офицеров», –– сказал глава военного ведомства.

«Закончить ведущий вуз в День Великой Победы – высочайшая честь. Это еще раз подчеркивает вашу высокую ответственность за судьбу нашей Родины и защиту её национальных интересов», - особо отметил Министр обороны РФ.

«Академия по праву считается самым престижным отечественным военно-учебным заведением с богатыми традициями по подготовке офицерских кадров высшей квалификации. В мире не так много подобных авторитетных военных школ, само название которых вызывает уважение», - сказал глава военного ведомства.

Глава военного ведомства напомнил, что в разное время в стенах академии получили фундаментальное образование тысячи офицеров, в том числе из армий иностранных государств, с которыми у России общие цели по развитию и укреплению международного военного сотрудничества. Из стен академии вышла целая плеяда талантливых полководцев и военачальников, видных государственных и общественных деятелей, а также руководителей управленческих структур многих зарубежных стран.

Сергей Шойгу отметил, что «в образовательном процессе успешно используется боевой опыт в с международным терроризмом».

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации является многоцелевым, государственным высшим военным образовательным учреждением, головной научно-исследовательской организацией стратегического и оперативно-стратегического уровня.

Выпускники академии проходят службу в высших органах управления силовых структур страны и работают в структурах государственной власти и управления Российской Федерации.

Академия проводит фундаментальные и прикладные научные исследования проблем военной науки, военной политики, обеспечения безопасности государства, практических вопросов строительства, подготовки, применения и обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и других воинских формирований и органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.

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