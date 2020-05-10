10.05.2020 (00:30)

Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России пополнят ряды ВС РФ

9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 36 вузах Минобороны России проведены выпуски офицеров. Торжественные мероприятия прошли по всей стране от Калининграда до Владивостока.

Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тысяч молодых лейтенантов, направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки. Среди них и 260 офицеров-девушек.

Окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения, прошли государственную итоговую аттестацию, продемонстрировали уверенные знания и твердые навыки в организации управления соединениями, воинскими частями и подразделениями, эксплуатации и применения самых современных образцов вооружения и военной техники.

Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием. 420 офицеров получили золотые медали.

Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник.

Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы. В этом году из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся еще в период обучения курсантов в вузах, а всего к новым местам службы прибудут около 4 тысяч офицерских семей.

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