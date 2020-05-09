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09.05.2020 (22:51)

Артиллеристы ЦВО в Екатеринбурге провели праздничный салют, посвященный Дню Победы

Военнослужащие салютной батареи Центрального военного округа произвели 30 торжественных залпов салюта в Екатеринбурге в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Расчёты исторических пушек ЗИС-3, которые располагались в центральном парке имени Маяковского в Екатеринбурге, дали 30 праздничных залпов с интервалом в 30 секунд, задавая темп пусков 500 салютных изделий типа «Вега», «Ассоль», «Фиалка».

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , 9 мая
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