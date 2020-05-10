10.05.2020 (01:00)

Более 35 тысяч военнослужащих ВДВ и членов их семей приняли участие в праздновании 75-й годовщины Великой Победы

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Воздушно-десантными войсками проведено более 700 мероприятий во всех гарнизонах, где дислоцируются воинские части и учреждения ВДВ. В торжествах приняло участие более 35 тысяч военнослужащих и членов их семей. Было поздравлено более 450 ветеранов Великой Отечественной войны.

Во взаимодействии с региональными органами государственной власти и местного самоуправления, в 35 населенных пунктах страны проведены торжественные возложения венков в 111 памятникам и могилам воинов, павшим в боях за свободу и независимость Отечества, в которых приняло участие более 550 военнослужащих и 350 юнармейцев.

В ходе торжественных построений личного состава на территориях военных городков, с выносом Боевых знамен соединений, воинских частей и учреждений, в целях сохранения памяти о героических подвигах старшего поколения, проведена акция «Бессмертный полк», в рамках которой, в едином строю с военнослужащими находились фотографии воинов-десантников, дедов и прадедов сегодняшнего поколения, принимавших участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В рамках проекта «Дорога Памяти» военнослужащими, гражданским персоналом Воздушно-десантных войск и членами их семей размещена информация о более 41 тысячи участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В течение 9 мая, во взаимодействии с социальными службами регионов, командиры соединений и воинских частей поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в местах их проживания с проведением более 90 праздничных концертов в жилых зонах, в которых было задействовано 13 творческих коллективов и 54 мобильные концертные бригады.

Более 1300 суворовцев Тульского суворовского, Ульяновского гвардейского суворовского военных училищ, Омского кадетского военного корпуса, а также около 30 000 юнармейцев подготовили более 570 рукописных писем и видеопоздравлений ветеранам.

Артиллерийские подразделения ВДВ приняли участие в производстве салютов в городах-героях Новороссийске и Туле, а также городах Улан-Удэ и Уссурийск, где дислоцированы штабы общевойсковых армий.

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