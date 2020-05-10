10.05.2020 (00:00)
Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны – весной 1945 года
На сайте военного ведомства продолжается публикация уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».
Фотодокументальный проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром «коричневой чумы» – фашистской Германии – в её логове.
На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей – маршалов и генералов, танкистов и летчиков – тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны – нашей полной Победе.
Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из семейных и личных архивов. Многие публикуются впервые.