Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.05.2020 (00:00)

Минобороны России публикует уникальные фотографии советских полководцев в завершающий период Великой Отечественной войны – весной 1945 года

На сайте военного ведомства продолжается публикация уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».

Фотодокументальный проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром «коричневой чумы» – фашистской Германии – в её логове.

На снимках той знаковой весны 1945 года запечатлены как мгновения напряженной подготовки к финальной схватке с врагом, так и минуты триумфа победителей – маршалов и генералов, танкистов и летчиков – тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны – нашей полной Победе.

Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы». Фото из семейных и личных архивов. Многие публикуются впервые.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Празднование Дня Великой Победы в Севастополе завершилось праздничным артиллерийским салютом
Сводные расчеты ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы в Ставрополе
Члены представительства Минобороны России в Румынии принял участие в торжественных мероприятиях на воинском захоронении в Бухаресте
Артиллеристы ЮВО провели праздничный салют в честь Дня Победы во Владикавказе

Метки:
Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false