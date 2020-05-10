10.05.2020 (07:00)
За два дня самолеты ВКС России доставили в Россию более 30 военнослужащих и 8 единиц техники из Италии
С 8 мая продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике. За два дня четырьмя самолеторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 30 военнослужащих и 8 единиц специальной военной техники.
Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России осуществляется в плановом порядке.
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВС , Медицина , ВКС , COVID-19