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10.05.2020 (07:00)

За два дня самолеты ВКС России доставили в Россию более 30 военнослужащих и 8 единиц техники из Италии

С 8 мая продолжается отправка самолетами Ил-76 ВКС России военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянское Республике. За два дня четырьмя самолеторейсами с аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в Российскую Федерацию были доставлены более 30 военнослужащих и 8 единиц специальной военной техники.

Переброска военнослужащих и специальной техники из состава сводного отряда Минобороны России осуществляется в плановом порядке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , ВВС , Медицина , ВКС , COVID-19
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