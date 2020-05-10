10.05.2020 (06:00)

Российские специалисты РХБ защиты провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате района Звездара в Белграде



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские специалисты РХБ защиты провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате района Звездара в Белграде

Специалисты войск РХБ защиты провели профилактические дезинфекционные мероприятия в геронтологическом пансионате района Звездара города Белграда. Расчёты обработали специальным спиртовым раствором внутренние помещения и дворовую территорию центра. Проведение дезинфекции российскими специалистами направлено на снижение риска заражения коронавирусной инфекцией, которая особенно опасна для людей пожилого возраста из-за высокой вероятности осложнений, связанных с хроническими заболеваниями. Дезинфекция герантологических центров носит приоритетный характер, наряду с обработкой медицинских учреждений.

Ежедневно специалисты РХБ защиты и военные медики посещают самые опасные объекты со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Сводные российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 4 объекта в городах Белград и Врнячка-Баня.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 181 объектах в 38 городах Республики Сербия, в т.ч. обработано: более 371 здания и сооружения, общей площадью более 1,68 млн. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 69, общей площадью около 488 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 пациентов, инфицированных Covid-19.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице