09.05.2020 (22:03)

Члены представительства Минобороны России в Румынии принял участие в торжественных мероприятиях на воинском захоронении в Бухаресте

Сегодня, 9 мая 2020 года, в 10:40 руководитель Представительства Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Румынии Агатий И.И. принял участие в проведении торжественно-траурного мероприятия с возложением венков на российском воинском захоронении в г. Бухаресте, столице Румынии, в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Торжественно-траурное мероприятие было организованно Посольством Российской Федерации в Румынии с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений, установленных в соответствии с действующим в Румынии режимом чрезвычайного положения. В церемонии возложения венков последовательно приняли участие: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Румынии Кузьмин В.И., Военный, Военно-воздушный и Военно-морской атташе Российской Федерации в Румынии полковник Маковский В.Л., представители Российского центра науки и культуры. Также были возложены венки от имени Посольства Республики Казахстан и ряда ветеранских и общественных организаций Румынии.

Полицией города были обеспечены меры безопасности и правопорядка.

Захоронение в городе Бухаресте представляет собой отдельный участок, на котором расположен монумент в виде памятника Советскому Солдату, 16 братских и 465 индивидуальных могил. Всего на захоронении покоятся 656 советских военнослужащих, чьи имена были установлены Представительством. В 2014 году на захоронении были проведены ремонтно-восстановительные работы.

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